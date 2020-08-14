В Советском районе Улан-Удэ проверили школьников в неблагополучных семьях

Профилактические рейды проводятся в рамках подготовки к новому учебному году



В Советском районе Улан-Удэ проводятся межведомственные рейды по семьям, находящимся в социально опасном положении. Детей проверяют на готовность к школе, а также оказывают семьям благотворительную помощь в рамках акции «Поможем ребёнку собраться в школу!».



13 августа специалисты опеки, попечительства и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Советскому району провели обследование 8 семей, признанных находящимися в социально опасном положении. В ходе рейда был обнаружен случай ненадлежащего исполнения родительских обязанностей: дети были помещены в государственное учреждение. В остальных 7 семьях родители готовят детей к школе, приобретается одежда, обувь, школьные принадлежности. Специалисты системы профилактики вручили детям подарки к новому учебному году от неравнодушных жителей города. Об этом сообщает пресс-служба администрации Советского района.

