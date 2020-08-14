Некоторые осуждённые исполнили песни музыканта
Накануне 30-летия со дня трагической гибели Виктора Цоя в колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошло мероприятие, посвящённое памяти музыканта.
Всем присутствующим показали фильм о жизни и творчестве Виктора Цоя. Осуждённые, являющиеся поклонниками певца, исполнили песни из репертуара группы «Кино».
Завершилось мероприятие показом по сети кабельного телевидения записи знаменитого последнего концерта легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино», прошедшего в «Лужниках» в 1990 году.
По информации УФСИН по Бурятии
Осуждённым в Улан-Удэ рассказали о жизни Виктора Цоя
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