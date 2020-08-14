Осуждённым в Улан-Удэ рассказали о жизни Виктора Цоя

Некоторые осуждённые исполнили песни музыканта



Накануне 30-летия со дня трагической гибели Виктора Цоя в колонии-поселения №3 в Улан-Удэ прошло мероприятие, посвящённое памяти музыканта.



Всем присутствующим показали фильм о жизни и творчестве Виктора Цоя. Осуждённые, являющиеся поклонниками певца, исполнили песни из репертуара группы «Кино».



Завершилось мероприятие показом по сети кабельного телевидения записи знаменитого последнего концерта легенды русского рока Виктора Цоя и группы «Кино», прошедшего в «Лужниках» в 1990 году.





По информации УФСИН по Бурятии





