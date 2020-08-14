 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

14 Августа

13 Августа

Популярное

40 несовершеннолетних жительниц Бурятии стали матерями

40 несовершеннолетних жительниц Бурятии стали матерями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В целом число новорождённых выросло в 10 районах

С апреля по июнь в Бурятии родилось 2922 ребёнка. Это на 143 ребёнка (4,7 %) меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Бурятстат.

56% младенцев родились в городах, остальные – в сёлах.

Число новорождённых выросло в 10 районах, при этом более всего в Баргузинском (на 15,3 % больше по сравнению с прошлым годом), Баунтовском эвенкийском (на 15 %) и Бичурском (на 14,9 %) районах. В остальных районах число родившихся детей уменьшилось. Значительное снижение отмечено по Муйскому (-44 %), Окинскому (-22 %) и Джидинскому (-22 %) районам.

Чаще всего в последние месяцы рожали женщины от 25 до 34 лет. У несовершеннолетних матерей в возрасте до 18 лет родилось 40 детей. 10 детей родили женщины старше 45 лет.

27% от всех родившихся с апреля по июнь детей стали в семьях первенцами. 32% новорождённых – вторыми детьми, 24% - третьими, 9% - четвёртыми. 5% детей (161 ребёнок) уже пятые и более дети у своих матерей.
дети семьи новорожденные
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Осуждённым в Улан-Удэ рассказали о жизни Виктора Цоя
Осуждённым в Улан-Удэ рассказали о жизни Виктора Цоя
Общество, 14.08.2020
Некоторые осуждённые исполнили песни музыканта  
Школы и детсады Улан-Удэ проверили на антитеррористическую защищённость
Школы и детсады Улан-Удэ проверили на антитеррористическую защищённость
Общество, 14.08.2020
Семи детским садам предписано устранить замечания    
В Иркутской области ожидаются заморозки
В Иркутской области ожидаются заморозки
Общество, 14.08.2020
Столбик термометра может опуститься до -2
В школах Улан-Удэ предлагают чередовать обычное и дистанционное обучение
В школах Улан-Удэ предлагают чередовать обычное и дистанционное обучение
Общество, 14.08.2020
Ходить в школу при одном из вариантов будут только ученики 1, 5, 9 и 11 классов
40 несовершеннолетних жительниц Бурятии стали матерями
40 несовершеннолетних жительниц Бурятии стали матерями
Общество, 14.08.2020
В целом число новорождённых выросло в 10 районах
Улан-удэнцы вовсю креативят с названием нового моста
Улан-удэнцы вовсю креативят с названием нового моста
Общество, 14.08.2020
Строящийся мост предлагают назвать в честь Путина или журналиста, которая задала про него вопрос
В Бурятии пожарные обошли более 62 тысяч домов
В Бурятии пожарные обошли более 62 тысяч домов
Общество, 14.08.2020
В жилых секторах в Бурятии проводятся профилактические рейды, направленные на снижение количества пожаров
Автопавильоны в Улан-Удэ построят осуждённые
Автопавильоны в Улан-Удэ построят осуждённые
Общество, 14.08.2020
В колонии появятся новые рабочие места
В Бурятии хотят давать премии за победы на всероссийских олимпиадах
В Бурятии хотят давать премии за победы на всероссийских олимпиадах
Общество, 14.08.2020
Поощрять также планируется и готовивших школьников педагогов
В иркутском Суворовском училище будут жить 560 детей
В иркутском Суворовском училище будут жить 560 детей
Общество, 14.08.2020
В Иркутске работают представители военно-строительной компании минобороны
В Иркутске скоро заработает ледовый дворец «Байкал»
В Иркутске скоро заработает ледовый дворец «Байкал»
Общество, 14.08.2020
В ближайшие дни начнётся заливка льда
Бесплатно кормить младшеклассников в Бурятии начнут в новом учебном году
Бесплатно кормить младшеклассников в Бурятии начнут в новом учебном году
Общество, 14.08.2020
«Кормить будем всех», - прокомментировал глава Бурятии

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^