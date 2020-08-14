40 несовершеннолетних жительниц Бурятии стали матерями

В целом число новорождённых выросло в 10 районах



С апреля по июнь в Бурятии родилось 2922 ребёнка. Это на 143 ребёнка (4,7 %) меньше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщает Бурятстат.



56% младенцев родились в городах, остальные – в сёлах.



Число новорождённых выросло в 10 районах, при этом более всего в Баргузинском (на 15,3 % больше по сравнению с прошлым годом), Баунтовском эвенкийском (на 15 %) и Бичурском (на 14,9 %) районах. В остальных районах число родившихся детей уменьшилось. Значительное снижение отмечено по Муйскому (-44 %), Окинскому (-22 %) и Джидинскому (-22 %) районам.



Чаще всего в последние месяцы рожали женщины от 25 до 34 лет. У несовершеннолетних матерей в возрасте до 18 лет родилось 40 детей. 10 детей родили женщины старше 45 лет.



27% от всех родившихся с апреля по июнь детей стали в семьях первенцами. 32% новорождённых – вторыми детьми, 24% - третьими, 9% - четвёртыми. 5% детей (161 ребёнок) уже пятые и более дети у своих матерей.

