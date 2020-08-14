Лидерам вручили денежный сертификат
В Кяхтинском районе Бурятии завершён эколого-патриотический марафон «Сдай макулатуру - посади дерево», сообщили в группе «Кяхта-инфо. 24/7».
В акции участвовали пять учебных заведений города Кяхта. Ученики и студенты за месяц собрали 7 тонн 672 кг макулатуры. Лидером в сборе стал медицинский колледж, собравший 3 тонны 980 кг. Победителю вручили диплом и сертификат на две тысячи рублей
Также в рамках марафона городской Совет ветеранов высадил саженцы сирени в парке посёлка Слобода у памятника «Часовые границы»️.
В Бурятии школьники и студенты собрали семь тонн макулатуры
Общество, Фото:
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