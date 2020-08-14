В Бурятии школьники и студенты собрали семь тонн макулатуры

Лидерам вручили денежный сертификат



В Кяхтинском районе Бурятии завершён эколого-патриотический марафон «Сдай макулатуру - посади дерево», сообщили в группе «Кяхта-инфо. 24/7».



В акции участвовали пять учебных заведений города Кяхта. Ученики и студенты за месяц собрали 7 тонн 672 кг макулатуры. Лидером в сборе стал медицинский колледж, собравший 3 тонны 980 кг. Победителю вручили диплом и сертификат на две тысячи рублей



Также в рамках марафона городской Совет ветеранов высадил саженцы сирени в парке посёлка Слобода у памятника «Часовые границы»️.





