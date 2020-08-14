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Между Бурятией и Иркутской области возобновляют движение 6 электричек

Между Бурятией и Иркутской области возобновляют движение 6 электричек
Общество,  Фото:pixabay.com
Поезда вновь будут курсировать между Кабанским и Слюдянским районами

Между посёлком Выдрино Кабанского района Бурятии и городами Слюдянка и Байкальск возобновлены движение пригородных поездов.

С 14 августа по пятницам восстанавливается движение пригородного поезда №6336 сообщением «Байкальск – Выдрино». Электричка отправится со станции Байкальск в 21:33 и прибудет на станцию Выдрино в 22:02.

С 15 августа по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям восстанавливается движение пригородных поездов:
- №6601 сообщением «Выдрино - Слюдянка-1», отправление со ст. Выдрино в 07:48, прибытие на ст. Слюдянка-1 в 09:24;
- №6602 сообщением «Слюдянка-1 – Выдрино», отправление со ст. Слюдянка-1 в 05:54, прибытие на ст. Выдрино в 07:29;
- №6606 сообщением «Слюдянка-1 – Выдрино», отправление со ст. Слюдянка-1 в 14:35, прибытие на ст. Выдрино в 16:12;
- №6605 сообщением «Выдрино – Слюдянка-1», отправление со ст. Выдрино в 16:29, прибытие на ст. Слюдянка-1 в 18:05.

С 17 августа по понедельникам восстанавливается движение пригородного поезда №6337 сообщением «Выдрино-Байкальск». Он отходит со станции Выдрино в 04:45 и прибывает на станцию Байкальск в 05:15. Об этом сообщает пресс-служба Байкальской пригородной пассажирской компании.
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