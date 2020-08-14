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В Улан-Удэ водами Селенги подтопило стрелковый тир

В Улан-Удэ водами Селенги подтопило стрелковый тир
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В настоящее время тир временно прекратил свою работу

В Улан-Удэ стрелковый тир центрального стадиона Бурятии временно прекращает свою работу. Это связано с подтоплением этажа из-за подъёма уровня воды в реке Селенга.

После спада воды занятия в тире продолжатся. Об этом сообщает администрация центра стрелковой подготовки.

Напомним, что стрелковый тир был также подтоплен в прошлом году.
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