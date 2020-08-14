В настоящее время тир временно прекратил свою работу
В Улан-Удэ стрелковый тир центрального стадиона Бурятии временно прекращает свою работу. Это связано с подтоплением этажа из-за подъёма уровня воды в реке Селенга.
После спада воды занятия в тире продолжатся. Об этом сообщает администрация центра стрелковой подготовки.
Напомним, что стрелковый тир был также подтоплен в прошлом году.
В Улан-Удэ водами Селенги подтопило стрелковый тир
Общество, Фото:
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