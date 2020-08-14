В жилых секторах в Бурятии проводятся профилактические рейды, направленные на снижение количества пожаров
С начала года сотрудники государственной противопожарной службы Бурятии обошли уже 62,7 тысячи жилых домов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Во время подворовых обходов распространили почти 223 тысячи листовок и памяток.
Также проведено 129 сходов в населённых пунктах и более 1,2 тысяч инструктажей.
Состоялось 84 практических отработки эвакуации на случай возникновения пожара на различных объектах.
В Бурятии пожарные обошли более 62 тысяч домов
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