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В Бурятии пожарные обошли более 62 тысяч домов

В Бурятии пожарные обошли более 62 тысяч домов
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
В жилых секторах в Бурятии проводятся профилактические рейды, направленные на снижение количества пожаров

С начала года сотрудники государственной противопожарной службы Бурятии обошли уже 62,7 тысячи жилых домов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Во время подворовых обходов распространили почти 223 тысячи листовок и памяток.

Также проведено 129 сходов в населённых пунктах и более 1,2 тысяч инструктажей.

Состоялось 84 практических отработки эвакуации на случай возникновения пожара на различных объектах.



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