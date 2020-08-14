В Бурятии пожарные обошли более 62 тысяч домов

Общество, Фото: агентство ГО и ЧС

В жилых секторах в Бурятии проводятся профилактические рейды, направленные на снижение количества пожаров



С начала года сотрудники государственной противопожарной службы Бурятии обошли уже 62,7 тысячи жилых домов, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



Во время подворовых обходов распространили почти 223 тысячи листовок и памяток.



Также проведено 129 сходов в населённых пунктах и более 1,2 тысяч инструктажей.



Состоялось 84 практических отработки эвакуации на случай возникновения пожара на различных объектах.







