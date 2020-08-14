Изменения собираются ввести для оказания финансовой помощи бюджетам муниципалитетов
В Бурятии предложено ввести налоговые льготы для образовательных организаций дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования. Учреждения планируют освободить от уплаты зачисляемого в республиканский бюджет налога на имущество, введённое в эксплуатацию после 1 января 2020 года.
- Предложенные изменения в статью 2 закона Республики Бурятия «О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесённых законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» позволят освободить от уплаты налога на имущество образовательные организации, в том числе детские сады и школы, – пояснил министр образования и науки Бурятии Баир Жалсанов.
Данную норму предлагается ввести для оказания финансовой помощи бюджетам муниципалитетов по уплате налога на имущество организаций. У муниципальных образований в настоящее время недостаточно средств на уплату налога на имущество образовательных учреждений в связи со снижением доходов местных бюджетов, вызванным, в частности, ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минобразования РБ.
В Бурятии хотят освободить от налога на имущество новые школы и детсады
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