В республике стартовало рейдовое мероприятие «Трактор-2020»
С 10 августа по 10 сентября в Бурятии проходит рейдовое мероприятие «Трактор». В ходе проведения профилактического мероприятия проверяется:
- техническое состояние внедорожных мототранспортных средств, тракторов, самоходных сельскохозяйственных, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним;
- соблюдение правил государственной регистрации и прохождения технического осмотра;
- наличие документов на право управления машинами;
- соответствие заводских номеров и номеров агрегатов, с данным указанным в регистрационных документах;
- исполнение обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев самоходных машин.
Принимаемые профилактические меры направлены на снижение травматизма и опасных факторов, возникающих в процессе эксплуатации машин. Особое внимание обращается на соблюдение правил регистрации и проведение технического осмотра самоходной техники, а также установленных габаритов прицепов (арб) самоходных машин, перевозимых грузов при проведении уборочных работ, движении по дорогам общего пользования.
Управление инспекции государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники напоминает владельцам, что эксплуатация машин без государственной регистрации в органах Гостехнадзора, является грубым нарушением закона. Также запрещена эксплуатация тракторов без свидетельства о прохождении технического осмотра.
В Бурятии проверяют трактора и сельскохозяйственные машины
Общество, Фото:
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