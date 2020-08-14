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В Иркутске скоро заработает ледовый дворец «Байкал»

В Иркутске скоро заработает ледовый дворец «Байкал»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В ближайшие дни начнётся заливка льда

В Иркутске завершается благоустройство ледового дворца «Байкал». Сейчас идёт приёмка объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Подрядчики завершают исправление недочётов. Планируется, что к 20 августа государственный строительный надзор выдаст заключение о соответствии объекта проектной документации. Вслед за этим объект будет принят в эксплуатацию.

18 августа в ледовом дворце «Байкал» пройдут комплексные учения МЧС. Это позволит на практике протестировать все инженерные системы здания.

В ближайшие дни начнётся заливка льда. Для проведения тренировок и соревнований его толщина должна достигать пяти сантиметров. Специалисты отметили, что поле для хоккеистов будет подготовлено за шесть дней.

24 августа команда «Байкал-Энергия» должна выйти на лёд для подготовки к новому спортивному сезону.

Также в середине сентября в новом ледовом дворце пройдёт этап Кубка России по хоккею с мячом. В октябре состоится чемпионат мира по хоккею с мячом – для этого события и строили новый ледовый дворец.
спорт ледовый дворец
 
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