В ближайшие дни начнётся заливка льда
В Иркутске завершается благоустройство ледового дворца «Байкал». Сейчас идёт приёмка объекта в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Подрядчики завершают исправление недочётов. Планируется, что к 20 августа государственный строительный надзор выдаст заключение о соответствии объекта проектной документации. Вслед за этим объект будет принят в эксплуатацию.
18 августа в ледовом дворце «Байкал» пройдут комплексные учения МЧС. Это позволит на практике протестировать все инженерные системы здания.
В ближайшие дни начнётся заливка льда. Для проведения тренировок и соревнований его толщина должна достигать пяти сантиметров. Специалисты отметили, что поле для хоккеистов будет подготовлено за шесть дней.
24 августа команда «Байкал-Энергия» должна выйти на лёд для подготовки к новому спортивному сезону.
Также в середине сентября в новом ледовом дворце пройдёт этап Кубка России по хоккею с мячом. В октябре состоится чемпионат мира по хоккею с мячом – для этого события и строили новый ледовый дворец.
В Иркутске скоро заработает ледовый дворец «Байкал»
Общество, Фото:
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