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Бесплатно кормить младшеклассников в Бурятии начнут в новом учебном году

Бесплатно кормить младшеклассников в Бурятии начнут в новом учебном году
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Кормить будем всех», - прокомментировал глава Бурятии

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне стало известно, что все учащиеся младших классов в Бурятии, наконец, получат бесплатное горячее питание. Информацию подтвердил глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью телеканалу ГТРК «Бурятия». По словам главы, бесплатные горячие обеды в школе получат более 65 тысяч младшеклассников.

- Мы кормить будем всех. Президент сказал кормить всех – значит, будем кормить всех. И более того, на июльской сессии Народного Хурала принят республиканский закон, которым уже предусмотрено то, что мы обеспечиваем бесплатным питанием всех учеников с первого по четвёртый класс вне зависимости от уровня готовности школ. Всего на 65,5 тысяч детей, которые с первого по четвертый класс идут с 1 сентября в школу. Около 6 тысяч детей учатся в школах, где готовность не стопроцентная по питанию. Есть у нас школы, их 20, в которых учатся около 300 учеников, где вообще нет пищеблока. Понятно, что строить пищеблоки для таких школ нецелесообразно, так как работников столовой больше, чем самих учеников, но мы будем обеспечивать питанием и эти школы, - сообщил Алексей Цыденов.

Бурятии на организацию бесплатного горячего питания учеников с 1 по 4 класс до конца года будет выделено федеральное софинансирование в размере 259 млн рублей. Для охвата всех обучающихся начальных классов в бюджете республики заложено ещё 48,5 млн рублей.



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