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Автомобилисты Бурятии поддержали петицию за установку барьеров на дорогах

Автомобилисты Бурятии поддержали петицию за установку барьеров на дорогах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Петиция запущена после резонансного ДТП с актёром Михаилом Ефремовым

11 августа автомобильный портал Дром запустил петицию на сайте Российской общественной организации (РОИ) за оснащение многополосных дорог разделительными барьерами. Её цель – повысить безопасность на городских дорогах и снизить количество жертв ДТП. При достижении 100 тысяч голосов она будет рассмотрена в правительстве.

8 июня в Москве произошло резонансное ДТП с актёром Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель встречного автомобиля. Автомобиль актёра выехал на встречную полосу и лоб в лоб протаранил Lada. Водитель отечественного автомобиля Сергей Захаров скончался от полученных травм в больнице. Экспертиза показала наличие алкоголя и следов наркотиков в организме актера в момент ДТП. В петиции, запущенной порталом Дром, отмечается, что лобового столкновения можно было бы избежать, если бы дорожные полосы разделял барьер.

Согласно предварительному опросу на Дроме, 60% автолюбителей Бурятии поддерживают эту идею.

«Штрафы не помешали Ефремову сесть пьяным за руль. Знаю примеры, когда бизнесмены, опаздывая на встречу, едут игнорируя камеры видеофиксации, говоря водителю: «гони потом в бухгалтерию штрафы принесешь». Это Россия, тут только ограждения ставить, где петиция дайте подпишу!» – высказался один участников опроса.

Среди жителей Бурятии, которые против ограждений, мнения разделились: 19% считают, что это неудобно, 9% – «нереально», 7% – «неактуально», 4% – «дорого». При этом вариант ответа «в моём городе это уже сделано» среди жителей Бурятии совсем не набрал голосов. В Бурятии больше всего в стране тех, кто считает «отбойники» неудобными.

«Какие отбойники в городе? Тем более в историческом центре, они уродуют его внешний вид», – поделился мнением участник опроса.

Больше всего поддерживают инициативу жители Воронежской области – 77% ответили «Да». Интересно, что в Татарстане 8% опрошенных утверждают, что их город уже оснащён разделительными барьерами на многополосных дорогах. Это в четыре раза больше, чем в среднем по стране. Вариант ответа «Нереально» в два раза популярнее у курганцев. Его выбрали 22% респондентов.

Разделительный барьер между встречными полосами движения автомобилей может иметь разный облик – от алюминиевого барьера до полоски газона. В европейских странах на центральных улицах намеренно сужают проезжие части и высаживают зелёные насаждения между встречными полосами.



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