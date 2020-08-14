Новая система оповещения в районе Бурятии появится через суд

Как выяснила прокурорская проверка, администрация Заиграевского района Бурятии нарушала закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Надзорное мероприятие было проведено в январе этого года.
Установлено, что муниципальная система оповещения при чрезвычайных ситуациях на территории района надлежащим образом не усовершенствована.
Главе муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона. Администрацией района меры по созданию автоматизированной системы оповещения не приняты из-за отсутствия финансирования.
В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации Заиграевского района в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу оборудовать автоматизированную систему оповещения.
Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.