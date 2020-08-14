Новая система оповещения в районе Бурятии появится через суд

Установлено, что муниципальная система оповещения при чрезвычайных ситуациях на территории района надлежащим образом не усовершенствована.

Как выяснила прокурорская проверка, администрация Заиграевского района Бурятии нарушала закон о защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Надзорное мероприятие было проведено в январе этого года.Главе муниципального образования внесено представление об устранении нарушений закона. Администрацией района меры по созданию автоматизированной системы оповещения не приняты из-за отсутствия финансирования.В связи с этим прокурор района направил в суд исковое заявление о понуждении администрации Заиграевского района в течение 12 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу оборудовать автоматизированную систему оповещения.Суд требования прокурора удовлетворил. Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.