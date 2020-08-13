В Бурятии просят защитить целебные источники на Шумаке

В комментариях к его посту заместитель министра природных ресурсов Бурятии Наталья Тумуреева попросила Алексея Гыргенова написать официальное обращение на почту министерства.







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В Бурятии просят построить дамбу на реке Шумак в Окинском районе. О просьбе местных жителей сообщил президент Федерации этноспорта Бурятии Алексей Гыргенов на своей странице в Facebook. Он поделился мнением, что из-за паводка может затопить уникальные целебные источники.- Сейчас позвонили из района. Этот текст можете считать официальным обращением. Наталья Тумуреева (замминистра природных ресурсов Бурятии), просим содействовать строительству дамбы на реке Шумак с 19-21 августа, - написал Алексей Гыргенов.Он добавил, что в это время там будет много местных отдыхающих, и большая часть будет готова физически поработать.- Изменение русла грозит затоплению и исчезновению таких источников, как «Мужская сила», «Почки», «Печень» и ряд других... Местные жители обращались к работникам Бурприроды по заготовке древесины, но те сказали, чтобы этот вопрос решали лесники МО «Окинский район». Вообще функции работников Бурприроды непонятны. Целые деляны леса выпиливаются для дров в окрестностях Шумака для турбазы. А как касается строительства и ремонта зимовий, в нашем случае укрепления дамбы, так работники Бурприроды выписывают штрафы и т.д. и всячески ограничивают жителей в правах. Помогите с разрешениями! И дайте местным возможность защитить источники от наводнения! – объяснил президент Федерации этноспорта Бурятии в социальной сети.