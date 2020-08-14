Утром в районах республики и Улан-Удэ туманы
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 августа по республике местами кратковременные дожди, утром при прояснении туманы, днём местами грозы. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-12 м/с. Температура ночью +10+16, по юго-западу и северо-востоку до +4+9, днём +23+28, местами по северу +17+22.
В Улан-Удэ ночью без осадков, утром туман, днём возможна гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +12+14, днём +24+26.
В Бурятии сегодня дождливо
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