Бурятский ансамбль «Лотос» откроет сезон онлайн-концертом

Зрители увидят яркие номера



Известный в Бурятии ансамбль восточного танца «Лотос» открывает творческий сезон летним онлайн-концертом. В программу включены яркие номера из репертуара коллектива. Премьера концерта состоится на ютуб-канале «РЦНТ Бурятия» 15 августа.



Основу репертуара народного ансамбля восточного танца «Лотоса» составляют танцы традиционные бурятские, народов Азии – индийские, корейские, кампучийские, японские, монгольские, китайские и классические восточные. Ансамбль ведёт свою историю с 1979 года. Участники за эти годы гастролировали, представляли культуру Бурятии во множестве стран: Японии, Северной Корее, Монголии, Бельгии, Франции, Чехословакии, Венгрии, Испании, Швейцарии.



Основатель и первый руководитель ансамбля, мэтр танца Дандар Бадлуев. Помогали в становлении коллектива известные хореографы Василиса Тумурова, Виктория Абгалдаева, Татьяна Гергесова, сообщили в Республиканском центре народного творчества.

