Яркий конкурс приурочен ко Дню Нептуна
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл традиционный праздник День Нептуна. В этом году состоялся конкурс русалок - костюмированное яркое представление, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Конкурс состоял из трёх испытаний: приветствие, творческий конкурс и конкурс-поздравление для детей, оставшихся без попечения родителей, к началу нового учебного года.
По словам сотрудников учреждения, организуют праздник сами осуждённые. Они пишут сценарий, придумывают конкурсы и костюмы. Готовятся в свободное от работы время. Каждый год женщины придумывают что-то новое.
Конкурс русалок устроили в улан-удэнской колонии
Общество, Фото:
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