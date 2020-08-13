Конкурс русалок устроили в улан-удэнской колонии

Яркий конкурс приурочен ко Дню Нептуна



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл традиционный праздник День Нептуна. В этом году состоялся конкурс русалок - костюмированное яркое представление, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



Конкурс состоял из трёх испытаний: приветствие, творческий конкурс и конкурс-поздравление для детей, оставшихся без попечения родителей, к началу нового учебного года.



По словам сотрудников учреждения, организуют праздник сами осуждённые. Они пишут сценарий, придумывают конкурсы и костюмы. Готовятся в свободное от работы время. Каждый год женщины придумывают что-то новое.





