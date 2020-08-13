Работы должны быть закончены в течение месяца
В Улан-Удэ проводится капитальный ремонт стадионов школ №7, №38 и №64. Средства выделены из республиканского бюджета.
На капитальный ремонт стадиона СОШ №7 выделено 13,8 млн руб. Проектом предусмотрено устройство футбольного поля с беговыми дорожками, ямы для прыжков в длину и ограждения. Ремонт проводит ООО «Магистральспец», срок сдачи объекта запланирован на 11 сентября 2020 года. По состоянию на сегодняшний день объём выполненных работ составил 40%.
Капитальный ремонт стадиона школы №38 обошёлся бюджету республики в 7,12 млн рублей. На новом стадионе будет оборудовано футбольное поле с беговыми дорожками по периметру и яма для прыжков в длину. Подрядчиком является ООО «Энергострой», которое должно завершить все работы до 30 августа 2020 года. На сегодня выполнено 50% работ.
В школе №64 капитальный ремонт стадиона проводит ООО «Балси». На ремонт выделено 6 млн рублей. Проектом предусмотрено устройство футбольного поля, беговых дорожек, ямы для прыжков в длину и ограждения. Завершение ремонта намечено в срок до 31 августа 2020 года. На сегодняшний день выполнено 60% работ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
В Улан-Удэ ремонтируют три школьных стадиона
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В нём приняли участие представители студпрофсоюзов СФО и ДФО
На спецучениях военнослужащие отработали действия по боевому охранению автоколонны
В Селенгинском районе жители Харганы примут у себя в гостях первую московскую группу
Его проведение запланировано на 27, 28 и 29 августа
Также работы завершены ещё в 4 населённых пунктах Иркутской области
Призовой фонд составит 22 тысячи рублей
Акция прошла у Кабанска
Общественник бьёт тревогу из-за повышения уровня реки Шумак
Артём Бурлов продолжил историю об охоте на незаконных лесозаготовителей
Улан-удэнец Рафаэль Кулиев участвует в необычном проекте Vortex Sport
Зрители увидят яркие номера
Яркий конкурс приурочен ко Дню Нептуна
Стало известно, в какой школе наибольшее число выпускников с максимальными баллами
Бездымное топливо горит в два раза дольше и намного более безопасно. ВИДЕО
Законопроект рассмотрят в сентябре