В Улан-Удэ ремонтируют три школьных стадиона

Общество, Фото: комитет по образованию администрации Улан-Удэ

Работы должны быть закончены в течение месяца



В Улан-Удэ проводится капитальный ремонт стадионов школ №7, №38 и №64. Средства выделены из республиканского бюджета.



На капитальный ремонт стадиона СОШ №7 выделено 13,8 млн руб. Проектом предусмотрено устройство футбольного поля с беговыми дорожками, ямы для прыжков в длину и ограждения. Ремонт проводит ООО «Магистральспец», срок сдачи объекта запланирован на 11 сентября 2020 года. По состоянию на сегодняшний день объём выполненных работ составил 40%.



Капитальный ремонт стадиона школы №38 обошёлся бюджету республики в 7,12 млн рублей. На новом стадионе будет оборудовано футбольное поле с беговыми дорожками по периметру и яма для прыжков в длину. Подрядчиком является ООО «Энергострой», которое должно завершить все работы до 30 августа 2020 года. На сегодня выполнено 50% работ.



В школе №64 капитальный ремонт стадиона проводит ООО «Балси». На ремонт выделено 6 млн рублей. Проектом предусмотрено устройство футбольного поля, беговых дорожек, ямы для прыжков в длину и ограждения. Завершение ремонта намечено в срок до 31 августа 2020 года. На сегодняшний день выполнено 60% работ. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

