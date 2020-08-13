Подняться сюда можно только в сухую и безветренную погоду
130 метров – на такой высоте установлено в Тунгокоченском районе Забайкальского края «Дерево любви». Оно стоит на вершине «Скалы любви» – так называют местные жители красивейшую скалу над рекой Ульдургой. Вблизи этого скального останца проходит автодорога село Верх-Усугли – посёлок Вершино-Дарасунский, поэтому посетителей много, и кроме молодожёнов, все проезжающие останавливаются полюбоваться забайкальской природой.
- Практически каждая свадьба приезжает сюда ради красивых фото, поэтому и решено было установить здесь дерево, чтобы молодожёны могли по свадебному обычаю оставить на ветках свой замок, – рассказывает заведующая отделом Тунгокоченского отдела ЗАГС Лидия Ишенина. – Я считаю, что нам очень повезло: не в каждом районе есть столь великолепная природа, и далеко не везде выделяют средства на облагораживание таких территорий.
Это красивое место находится на отрогах Нерчинско-Куэнгинского и Черского хребтов, примерно в 300 км от Читы, между 31 и 32 километрами автодороги. Арт-объект «Дерево любви» появился относительно недавно. К дереву от автодороги ведёт добротная бетонная дорога с перилами, и с каждой её ступени открывается прекраснейший вид на забайкальские леса и реки.
Эта природная красота не могла оставить равнодушными предков местных жителей, которые сложили о скале множество легенд о несчастной любви. Одна из них – о сомнениях эвенкийского охотника Агиткана в верности своей юной жены Анталакты. Другая – о влюблённых из враждующих кланов, которым не давали быть вместе.
Поскольку высота скалы значительная, местная администрация предостерегает гостей и жителей района: при посещении достопримечательности подниматься только на ограждённую площадку в сухую и безветренную погоду. Об этом сообщает пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края.
В Забайкалье «Дерево любви» установлено на останце высотой 130 метров
Общество, Фото:
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