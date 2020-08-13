В Улан-Удэ решили применять бездымное топливо

Сегодня, 13 августа в Улан-Удэ презентовали бездымное топливо как способ борьбы с грязным воздухом, сообщили в пресс-службе администрации города.
Планируется, что поставка бездымного топлива начнётся из Красноярска. В дальнейшем после мониторинга эффективности его использования в Улан-Удэ намечено производство на базе котельных города.
– Первые поставки будут уже в этом отопительном сезоне. Будет выбран район, предварительно на Комушке, куда будут поставки. Здесь главный вопрос – откатать эту опытную эксплуатацию, поскольку использование бездымного топлива сейчас в целом по России экспериментальный характер носит, это первое. Второе – рассчитать экономию для людей, – подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.
Видео с презентации топлива появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». на кадрах видно, что в сравнении с каменным углём, это топливо, действительно, не выделяет дым.
Правительство из республиканского бюджета выделило средства на разработку предварительного технико-экономического обоснования производства бездымного топлива в Улан-Удэ, а также на выполнение научно-исследовательских работ. Всего предусмотрено более 12 млн рублей.
В результате этого будут получены данные о количестве стационарных и автономных источников выбросов, их местоположении, видах установленного оборудования, видах и количестве применяемого топлива, динамике объёмов выбросов. И главное, что подчеркнул Алексей Цыденов, насколько выгодно будет использование топлива для людей.
Сегодня во время презентации в трёх стандартных печках-буржуйках сожгли каменный уголь Тугнуйского месторождения, дрова сосновые и бездымные брикеты производства компании СУЭК. Замеры выбросов и концентрации бензапирена провёл специалист ООО «Сертификационный центр охраны труда». Участники наглядно увидели, что дрова и уголь по сравнению с бездымным топливом «дымят» заметно больше.
– Здесь не один Улан-Удэ страдает, но и близлежащие населённые пункты, – отметил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. – Производство бездымного топлива в Улан-Удэ позволит нам, во-первых, иметь своё собственное топливо, во-вторых, перевести в добровольном порядке потребителей на такой вид топлива. Для нас для всех он пока непривычен. Показав преимущество, во-первых, в эксплуатации, во-вторых, получив чистый воздух, мы планируем перейти на новый вид топлива. У нас уже есть эксплуатирующая организация – ТГК-14, и на базе наших котельных, которые в аренде у ТГК, мы планируем производство такого вида топлива с ценовым регулированием.
Бездымное топливо даёт теплоотдачу почти в три раза выше, чем обычные дрова, горит в 1,5-2 раза дольше обычного угля и является более безопасным для человека и окружающей среды, чем другие виды топлива.
Котельные «Юго-Западная», в микрорайонах Загорск, Заречный, Аэропорт обследуют и решат, стоит ли организовать там производство бездымного топливо. Как показывает практика, удельные вредные выбросы котельной на газе из «бездымного» угля в 20 раз ниже, чем на традиционной угольной котельной.
По мнению председателя комитета городского хозяйства Сергея Гашева, наиболее актуальной будет модернизация котельной «Юго-западная» со строительством цеха по производству бездымного топлива.
Мэр рассказал, какие меры принимают для решения проблемы грязного воздуха.
– Мы проводим модернизацию наших тепломагистралей. В этом году мы приняли решение в Сосновом бору полностью закрыть мазутные котельные. В следующем году мы продолжаем строительство третьей тепломагистрали с закрытием четырёх котельных в районе Стеклозавода – это две угольных и две мазутных. Плюс у нас одна частная котельная, которая отапливает небольшое количество домов на Лысогорской, мы и их сети будем подключать к централизованному отоплению с закрытием котельной. Последовательно, шаг за шагом идём к очищению воздуха в нашем городе. Понятно, что одновременно сделать все сразу невозможно. Сейчас проводим научные, экологические, экономические изыскания, готовим правовую базу, – отметил Игорь Шутенков.
За последние 5 лет в столице республики число домов с автономным теплоснабжением увеличилось более чем в два раза и сейчас составляет порядка 45 тысяч домов. Владельцы топят печи и котлы углём низкого качества. В частном секторе в 77,7% случаев используются печи и в 22,3% – котлы, в 81,9% на отопление идут дрова и в 17,4% – уголь. Газ, жидкое топливо, топливные брикеты и электрообогрев применяются в очень малой части – порядка 0,7%.
Как сообщал «Байкал-Daily», этой зимой в Улан-Удэ концентрация отдельных вредных веществ в воздухе превышала норму вдвое. Городу присвоили статус «чёрного неба». Улан-удэнцам рекомендовали носить защитные маски, реже бывать на улице.