В Улан-Удэ решили применять бездымное топливо

Видео с презентации топлива появилось в паблике «Весь Улан-Удэ». на кадрах видно, что в сравнении с каменным углём, это топливо, действительно, не выделяет дым.





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В результате этого будут получены данные о количестве стационарных и автономных источников выбросов, их местоположении, видах установленного оборудования, видах и количестве применяемого топлива, динамике объёмов выбросов. И главное, что подчеркнул Алексей Цыденов, насколько выгодно будет использование топлива для людей.





Котельные «Юго-Западная», в микрорайонах Загорск, Заречный, Аэропорт обследуют и решат, стоит ли организовать там производство бездымного топливо. Как показывает практика, удельные вредные выбросы котельной на газе из «бездымного» угля в 20 раз ниже, чем на традиционной угольной котельной.

По мнению председателя комитета городского хозяйства Сергея Гашева, наиболее актуальной будет модернизация котельной «Юго-западная» со строительством цеха по производству бездымного топлива.





За последние 5 лет в столице республики число домов с автономным теплоснабжением увеличилось более чем в два раза и сейчас составляет порядка 45 тысяч домов. Владельцы топят печи и котлы углём низкого качества. В частном секторе в 77,7% случаев используются печи и в 22,3% – котлы, в 81,9% на отопление идут дрова и в 17,4% – уголь. Газ, жидкое топливо, топливные брикеты и электрообогрев применяются в очень малой части – порядка 0,7%.





