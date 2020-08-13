В Бурятии ВАИ и военная полиция уничтожили «диверсантов»

На спецучениях военнослужащие отработали действия по боевому охранению автоколонны



Личный состав подразделений военной полиции и военной автомобильной инспекции Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, в рамках комплексного специального учения отразил нападение диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на колонну военной техники.



В ходе учебного мероприятия на полигоне «Бурдуны» военные полицейские совместно с сотрудниками ВАИ отработали действия по сопровождению колонны автомобильной техники и её боевое охранение.



По замыслу учения, колонна при передвижении в назначенный район была атакована «противником». Для прикрытия отхода техники группа боевого охранения на штатных автомобилях повышенной проходимости вступила в бой с условными диверсантами. Затем, после уничтожения «врага», военные полицейские оказали медицинскую помощь «раненным» и осуществили их оперативную эвакуацию с поля боя.



Также в рамках комплексного учения военнослужащие отработали организацию и оборудование совместного поста ВАИ и военной полиции, контрольно-пропускного пункта с огневыми позициями.



Всего на мероприятие были привлечены около 150 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

