Его проведение запланировано на 27, 28 и 29 августа
Военно-технический форум «АРМИЯ-2020» в Восточном военном округе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в этом году пройдёт в расширенном формате. Проведение форума запланировано на 36 тематических площадках в 17 городах и 7 населённых пунктах на территории 9 субъектов РФ: от Бурятии до Чукотского автономного округа. Впервые мероприятия могут состоятся в Анадыре и на Курильских островах.
По сравнению с 2019 годом значительно увеличится количество выставочной техники. Всего в рамках статического показа будет задействовано порядка 600 единиц ВВТ, в том числе авиационная техника и новейшие образцы, состоящие на вооружении в соединениях и воинских частях ВВО. Помимо основных событий форума будут проведены мероприятия научно-деловой и культурно-художественной программ.
Особое внимание при организации и проведении форума будет уделено санитарно-противоэпидемиологической мерам. В связи с этим будет задействовано 9 подвижных медицинских групп, а также 38 врачебно-сестринских бригад общей численностью более 100 человек.
Военно-технический форум на территории ВВО пройдёт с 27 по 29 августа. При этом общая численность посетителей масштабного мероприятия может составить более чем 100 тысяч человек, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Бурятия станет площадкой военно-технического форума «АРМИЯ-2020»
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