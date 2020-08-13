В Бурятии вновь обещают бесплатное питание для младшеклассников

Школьников начальных классов Бурятии начнут кормить бесплатным горячим питанием. Об этом сообщил депутат Народного Хурала Игорь Марковец на своей странице в Facebook.
- Президент В. В. Путин принял решение, горячее питание школьников начальных классов не взирая ни на какие трудности, будет! Добрая новость для Республики! На прошлой сессии Народного Хурала были утверждены средства софинансирования из республиканского бюджета. Очень важное и правильное решение! – сообщил Марковец (орфография сохранена – ред.).
Этой новостью также поделился сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев.
Из федерального бюджета на 2020 год Бурятии на обеспечение учеников начальных классов горячим питанием выделено более 250 миллионов рублей.
О бесплатном питании для младшеклассников Бурятии стало известно в ноябре прошлого года. Одним из первых об этом сообщил депутат Госдумы от Бурятии Алдар Дамдинов. По его словам, для обеспечения горячим питанием только улан-удэнских младшеклассников, которых 28 819 человек, потребуется порядка 550 миллионов рублей.
В конце 2019 года родители учеников начали задавать вопросы: когда же дети получат бесплатные обеды? Тогда родителей призвали подождать вступления в силу поправок в федеральные законы «Об образовании в РФ» и «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
В январе президент Путин подтвердил, что бесплатным горячим питанием обеспечат всех школьников школы с 1-го по 4-й классы. Тогда глава Бурятии Алексей Цыденов уточнил, что в республике более 43,5 тысяч учеников младших классов не обеспечены бесплатным горячим питанием. Бесплатно в школе едят только льготники: дети-инвалиды, дети из малоимущих и многодетных семей.
Уже в феврале городские власти стали готовиться к этому нововведению. Председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова сообщала, что для получения федеральных средств все школы должны быть «стопроцентно» готовы. Запрашивалась информация о возможности посадочных залов, наличии оборудования, которые находятся в пищеблоке и т.д.