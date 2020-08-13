В Бурятии 63% молодёжи живёт в городах

Об этом сообщили в Бурятстате



12 августа отмечался Международный день молодежи. Данный праздник установлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году по предложению Всемирной конференции министров по делам молодёжи, состоявшейся в Лиссабоне. Впервые Международный день молодежи отмечался 12 августа 2000 года.



В России принимали поздравления, по предварительным данным, около 24 млн. человек в возрасте от 15 до 29 лет или 16,5 % от всего населения. По сравнению с проведёнными ранее переписями это достаточно низкий показатель. В 2010 году, по данным всероссийской переписи населения, доля молодёжи в общем населении страны составила 24 %, в 2002 году этот показатель равнялся 23 %.



В Бурятии, как и в целом по стране, численность населения в возрасте 15-29 лет снижается. По предварительным данным, в Бурятии насчитывается 175,3 тысячи человек в возрасте 15-29 лет, что на 74,3 тысячи человек меньше показателя, полученного в ходе переписи населения 2010 года.



Отметим, численность молодёжи в Бурятии может увеличиться на 104,3 тысячи человек, в том случае если Госдума утвердит законопроект о повышении возраста молодежи до 35 лет. В настоящий момент в России, согласно с действующему законодательству, молодёжью считаются люди в возрасте от 14 до 30 лет.



На начало 2020 года среди молодёжи Бурятии большую часть составляют городские жители. В городах проживает 110,6 тысяч человек (63,1 %), в сельской местности – 64,7 тысяч человек (36,9 %) в возрасте 15-29 лет.



В Бурятии из числа молодых людей в возрасте 15-29 лет в 2010 году трудовой деятельностью было охвачено 113,2 тысяч человек, что составляло

29,4 % от общей численности занятых. Сейчас же, при общем сокращении численности молодёжи, 85,8 тысяч человек заняты трудовой деятельностью, что составляет 21,8 % от общей численности занятого населения.



Благодаря предстоящей переписи населения государство может увидеть проблемные места в экономике и социальной сфере, с которыми сталкивается молодёжь.



Всероссийская перепись населения пройдёт с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».





По информации Бурятстата





