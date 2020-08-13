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На Байкале проведут экстремальный кросс-триатлон

На Байкале проведут экстремальный кросс-триатлон
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Финишировать он будет на вершине полуострова Святой Нос

15 августа в Баргузинском районе Бурятии проведут экстремальный кросс-триатлон на Байкале. Тренировочные соревнования стартуют в 8:00 на озере Бормашёвое в Забайкальском национальном парке.

Спортсменам предстоит преодолеть три этапа: плавание на 750 м (озеро Бормашёвое), 20 км велосипедом от озера Бормашёвое до начала «Тропы испытаний» (Глинка), бег-восхождение на 4 км до «Крестов».

По ходу последних двух этапов есть вероятность встретиться с дикими животными. Рекомендуется иметь в наличии медвежьи колокольчики, дудки или другие предметы, создающие шум.

Отдельный зачёт будет для желающих поучаствовать в скоростном восхождении на вершину полуострова Святой Нос. Старт будет дан в 9:30 у начала «Тропы испытаний». Об этом сообщает федерация триатлона Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
спорт Бурятия триатлон Байкал Баргузинский район
 
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