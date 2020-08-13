На Байкале проведут экстремальный кросс-триатлон

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Финишировать он будет на вершине полуострова Святой Нос



15 августа в Баргузинском районе Бурятии проведут экстремальный кросс-триатлон на Байкале. Тренировочные соревнования стартуют в 8:00 на озере Бормашёвое в Забайкальском национальном парке.



Спортсменам предстоит преодолеть три этапа: плавание на 750 м (озеро Бормашёвое), 20 км велосипедом от озера Бормашёвое до начала «Тропы испытаний» (Глинка), бег-восхождение на 4 км до «Крестов».



По ходу последних двух этапов есть вероятность встретиться с дикими животными. Рекомендуется иметь в наличии медвежьи колокольчики, дудки или другие предметы, создающие шум.



Отдельный зачёт будет для желающих поучаствовать в скоростном восхождении на вершину полуострова Святой Нос. Старт будет дан в 9:30 у начала «Тропы испытаний». Об этом сообщает федерация триатлона Бурятии.



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