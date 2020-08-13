В целом по стране жилищные сертификаты в августе получат 27 молодых учёных
Жилищные сертификаты в августе получат 27 молодых учёных из 14 регионов России, список опубликовало министерство науки и высшего образования.
В списке оказалось сразу три представителя Бурятии. Улучшат жилищные условия учёные из Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, Байкальского института природопользования СО РАН и Геологического института СО РАН.
Для сравнения, от Иркутской области только один получатель сертификата, он трудится в Лимнологическом институте.
Также сертификаты на жильё получат учёные из Москвы, Московской области, Татарстана, Башкирии, Крыма и др. регионов.
Право на получение денежной субсидии предоставляется учёному не старше 35 лет для кандидатов наук и 40 лет - для докторов наук. При этом его научный стаж должен составлять не менее пяти лет.
Трое молодых учёных из Бурятии получат жилищные сертификаты
Общество, Фото:
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