Трое молодых учёных из Бурятии получат жилищные сертификаты

В целом по стране жилищные сертификаты в августе получат 27 молодых учёных



Жилищные сертификаты в августе получат 27 молодых учёных из 14 регионов России, список опубликовало министерство науки и высшего образования.



В списке оказалось сразу три представителя Бурятии. Улучшат жилищные условия учёные из Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук, Байкальского института природопользования СО РАН и Геологического института СО РАН.



Для сравнения, от Иркутской области только один получатель сертификата, он трудится в Лимнологическом институте.



Также сертификаты на жильё получат учёные из Москвы, Московской области, Татарстана, Башкирии, Крыма и др. регионов.



Право на получение денежной субсидии предоставляется учёному не старше 35 лет для кандидатов наук и 40 лет - для докторов наук. При этом его научный стаж должен составлять не менее пяти лет.





