Студентка из Бурятии завоевала симпатии зрителей в конкурсе студенческих лидеров

В нём приняли участие представители студпрофсоюзов СФО и ДФО



С 6 по 9 августа состоялся конкурс «Студенческий лидер — 2020». В нём приняли участие 11 представителей студенческих объединений от регионов, входящих в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Бурятию представляли студентка Бурятского госуниверситета Дарима Балданова и студентка Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления Валентина Аюева.



Шесть конкурсных испытаний для каждого молодёжного лидера проходили исключительно в режиме онлайн. Участникам предстояло пройти несколько конкурсных заданий: автопортрет, правовое ориентирование (тест, задача), управленческие поединки, блиц-опрос и конкурс-сюрприз.



Как сообщает пресс-служба БГУ, Дарима Балданова завоевала приз зрительских симпатий на конкурсе. Первое место получил студент ОмГТУ Артём Арчибасов. Второе место заняла студентка НФИ КемГУ Мария Магильникова. Победителем в Дальневосточном федеральном округе была названа Алёна Огородник, студентка АмГПГУ из города Комсомольск-на-Амуре.

