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Студентка из Бурятии завоевала симпатии зрителей в конкурсе студенческих лидеров

Студентка из Бурятии завоевала симпатии зрителей в конкурсе студенческих лидеров
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
В нём приняли участие представители студпрофсоюзов СФО и ДФО

С 6 по 9 августа состоялся конкурс «Студенческий лидер — 2020». В нём приняли участие 11 представителей студенческих объединений от регионов, входящих в состав Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Бурятию представляли студентка Бурятского госуниверситета Дарима Балданова и студентка Восточно-Сибирского госуниверситета технологий и управления Валентина Аюева.

Шесть конкурсных испытаний для каждого молодёжного лидера проходили исключительно в режиме онлайн. Участникам предстояло пройти несколько конкурсных заданий: автопортрет, правовое ориентирование (тест, задача), управленческие поединки, блиц-опрос и конкурс-сюрприз.

Как сообщает пресс-служба БГУ, Дарима Балданова завоевала приз зрительских симпатий на конкурсе. Первое место получил студент ОмГТУ Артём Арчибасов. Второе место заняла студентка НФИ КемГУ Мария Магильникова. Победителем в Дальневосточном федеральном округе была названа Алёна Огородник, студентка АмГПГУ из города Комсомольск-на-Амуре.
Бурятия конкурс студенты профсоюзы
 
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