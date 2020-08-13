В Бурятии представили тизер фильма о Хранителях Байкала

Вышел тизер фильма бурятского режиссёра Баира Уладаева «Летник. Хранители Священного озера».
- Бесконечная любовь, древние традиции, две веры одного народа, гармония и нетронутая природа, народ Хранитель, Великий Байкал и огромная драма. Это мифопоэтическая история, рассказанная самим Байкалом, в новом фильме киностудии Уладай Баяр «Летник. Хранители Священного озера», - говорится в описании к ролику.
Лента, судя по тизеру, мистическая - здесь показаны старинные бурятские обряды, шаманы. Представлены на видео и природные красоты республики. Пользователи под трейлером отмечают, что с нетерпением ждут выхода новой картины.
Как сообщал «Байкал-Daily», презентация проекта состоялась в ноябре 2019 года. Тогда сообщалось, что фильм будет снят полностью на бурятском языке. В него войдут много красивых национальных ритуалов и обрядов, прозвучат старинные народные песни и мелодии.
- Фильм о взаимоотношениях человека с природой, со священным озером Байкал, и конечно, о любви, об отношениях мужчины и женщины, отцов и детей. Создатели картины постараются художественными образами показать и передать характер и стержень народа, дух настоящих кочевников, а также рассказать о большой трагедии целого народа - о том, что он, к сожалению, забыл и вот-вот может и вовсе потерять, - сообщали представители киностудии «Уладай Баяр».