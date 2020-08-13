Военнослужащая из Улан-Удэ поборется за корону «Леди Евразия 2020»

С 13 по 21 августа в Республике Алтай пройдёт пятый всероссийский интернациональный конкурс-фестиваль «Леди Евразия 2020». По условиям конкурса, принимать участие имеют право замужние женщины в возрасте от 23 до 45 лет.
Бурятию представит мама двоих детей, военнослужащая Елена Дактаева. В 2019 году красавица стала «Миссис Улан-Удэ». После она завоевала титул «Миссис зрительских симпатий» на конкурсе «Миссис Россия Мира-2019» и вошла в топ-20 красоток страны.
- Для Бурятии участие в таком конкурс будет впервые. Верим в нашу Елену, она достойно представит нашу республику! – сообщила «Байкал-Daily» региональный представитель конкурса «Миссис Россия Мира» Наталия Быкова.
В этом году в конкурсе будут участвовать 13 красоток из 12 регионов России.
По словам организаторов, участниц ждёт очень насыщенная программа. Они будут жить в живописном месте, посетят большое количество экскурсий по Алтаю.
В конкурсной программе участницы будут представлять видео-визитки о своём родном крае, творческие номера, национальные костюмы, вручат подарки членам жюри с символикой своего региона.
- Желаем Елене насладиться этим праздником, получить массу положительных эмоций и конечно победы, всей республикой поддерживаем её! – поделилась Наталия Быкова.
Как сообщал «Байкал-Daily», пять красавиц из Бурятии представят республику на конкурсе «Миссис Россия Мира-2020» в Москве.