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В Иркутской области младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием

В Иркутской области младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Бесплатно детей начнут кормить с 1 сентября

В Иркутской области школьники младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.

Иркутская область включена в список регионов, которые получат федеральное финансирование на организацию горячего питания школьников младших классов в этом году. Средства будут направлены в те школы, у которых Роспотребнадзор подтвердил наличие необходимых условий, их более 800. Образовательные учреждения, где пока не решены проблемы с пищеблоками, будут финансироваться из областного бюджета. Таких школ около 50.

Также решается вопрос об обеспечении школ пищеблоками. Для сельских территорий будут приобретены модульные школьные столовые. Общая сумма затрат составит более 1 млрд 633 млн рублей.
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