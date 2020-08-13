В Иркутской области младшеклассников обеспечат бесплатным горячим питанием

Бесплатно детей начнут кормить с 1 сентября



В Иркутской области школьники младших классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием с 1 сентября 2020 года. Информация об этом появилась на сайте областного правительства.



Иркутская область включена в список регионов, которые получат федеральное финансирование на организацию горячего питания школьников младших классов в этом году. Средства будут направлены в те школы, у которых Роспотребнадзор подтвердил наличие необходимых условий, их более 800. Образовательные учреждения, где пока не решены проблемы с пищеблоками, будут финансироваться из областного бюджета. Таких школ около 50.



Также решается вопрос об обеспечении школ пищеблоками. Для сельских территорий будут приобретены модульные школьные столовые. Общая сумма затрат составит более 1 млрд 633 млн рублей.

