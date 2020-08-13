Объект обещают сдать к концу месяца
Памятник Победы появится в улусе Цолга Мухоршибирского района Бурятии. Об этом сообщает группа «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Строительство ведётся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».
Работы стартовали в июле. На сегодняшний день уже сделано межевание участка, завезён песок и гравий, выровнены площадки. Идут цементные работы. Начато увековечивание имён участников Великой Отечественной войны на гранитных досках
Подрядчиком стало ООО «Комфорт».
Общая стоимость проекта составила почти 350 тысяч рублей. Из них более 244 тысяч рублей из средств гранта, 17,4 тысячи рублей – местный бюджет, более 87 тысяч - вклад граждан.
В группе «Мухоршибирь-инфо» сообщают, что работы завершатся 31 августа.
В улусе в Бурятии возводят памятник Победы
Общество, Фото:
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