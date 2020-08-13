Всего за неделю родилось четыре двойни
За неделю в республиканском перинатальном центре в Улан-Удэ состоялось 108 родов. На свет появились 50 мальчиков и 62 девочки.
Из них четыре двойни. Одна двойня родилась 3 августа, три – на следующий день, 4 августа.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Мухоршибирском районе Бурятии зарегистрировали первую двойню в этом году. Мальчики появились на свет 2 июля.
В Улан-Удэ в один день родилось три двойни
Общество, Фото:
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Всего за неделю родилось четыре двойни
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