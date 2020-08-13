Двум рэкетирам в Бурятии грозит до семи лет

Уголовное дело вымогателей передано в суд
Два жителя города Северобайкальска обвиняются в совершении девяти преступлений по статьям «Вымогательство с применением насилия, совершённое группой лиц» и двух преступлений по статье «Грабёж, совершённый группой лиц, с применением насилия».
По версии следствия, двое молодых людей, ранее судимых за аналогичные преступления, в 2019 году под надуманными предлогами регулярно вымогали деньги у людей, избивая их или угрожая расправой. Размер требуемой суммы варьировался от 5 до 30 тысяч рублей. В двух случаях рэкетиры на глазах у людей отняли мобильный телефон и 72 тысячи рублей с банковского счёта.
- Деятельность соучастников пресечена сотрудниками республиканского министерства внутренних дел. На время расследования уголовного дела обвиняемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Молодым людям грозит до семи лет лишения свободы.
Уголовное дело направлено в Северобайкальский городской суд для рассмотрения по существу.
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Уголовное дело вымогателей передано в суд
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