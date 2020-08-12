В Бурятии заповеднику подарили книгу об исследователе Байкала

Бенедикт Дыбовский – известный учёный-биолог, который в своё время развеял миф о бедности животного мира Байкала



Вышел в свет сборник «Дневник Дыбовского», с переводом и под редакцией Аркадия Калихмана. Составители сборника – Аркадий Калихман и Татьяна Калихман – передали новую книгу в дар Байкальскому заповеднику.



Сборник содержит много интересных сведений о польских ссыльных, оказавшихся на Байкале после восстания 1863 года, об их пребывании в Восточной Сибири, о научных подвигах, связанных с пионерными исследованиями на Байкале.



- Бенедикт Иванович Дыбовский – известный учёный-биолог, который в своё время развеял миф о бедности животного мира Байкала и совершил ряд выдающихся научных открытий. Сборник включает три работы Бенедикта Дыбовского, имеющие прямое отношение ко времени его пребывания в ссылке в Сибири как участника второго польского восстания. Сборник предназначен расширить интерес к научному и историческому наследию Дыбовского, ввести в научный и культурный оборот полный текст его дневника, впервые переведённого на русский язык, – рассказывает Аркадий Давидович.



«Дневник Дыбовского» стал продолжением темы деятельности польских ссыльных на Байкале – книга «Байкал в судьбе поляков» Аркадия Калихмана пользуется интересом у читателей, для которых важно сохранение истории и достоверные факты, сообщили в пресс-службе Байкальского заповедника.



Справка:



Аркадий Давидович Калихман – доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный путешественник России. Автор известных произведений, связанных с Байкалом, в том числе «Ольхон: природа и люди», «Южный Байкал: природа и люди», «Байкал в судьбе поляков», «Тропы природных территорий у Байкала», а также многочисленных публикаций в журналах и газетах.

