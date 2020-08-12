«Фронт Цэгмид» известна тем, что во время Великой Отечественной принимала активное участие в сборе средств для Красной Армии
С 8 по 10 августа президент Монголии Халтмаагийн Баттулга совершил рабочую поездку по гобийским аймакам Умнуговь, Дундговь и Дорноговь, где ознакомился с состоянием текущих региональных проектов. Также он вручил орден «Материнская слава» многодетным матерям.
В ходе поездки в аймак Дундговь президент вручил звание заслуженного животновода страны столетней жительнице аймака Сурэнхорын Цэгмид, известной в народе как «Фронт Цэгмид» (фронтовичка Цэгмид). Она единственная оставшаяся сейчас в живых участница монгольской делегации в СССР, доставившей в ноябре 1942 года военную помощь Красной армии. Об этом сообщает агентство Монцамэ.
Напомним, что долгожительнице указом президента РФ Владимира Путина в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне весной была вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в ВОВ».
В Монголии столетнюю жительницу удостоили звания заслуженного животновода
Общество, Фото:
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