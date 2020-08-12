 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Августа

11 Августа

Популярное

В Монголии столетнюю жительницу удостоили звания заслуженного животновода

В Монголии столетнюю жительницу удостоили звания заслуженного животновода
Общество,  Фото:Монцамэ
«Фронт Цэгмид» известна тем, что во время Великой Отечественной принимала активное участие в сборе средств для Красной Армии

С 8 по 10 августа президент Монголии Халтмаагийн Баттулга совершил рабочую поездку по гобийским аймакам Умнуговь, Дундговь и Дорноговь, где ознакомился с состоянием текущих региональных проектов. Также он вручил орден «Материнская слава» многодетным матерям.

В ходе поездки в аймак Дундговь президент вручил звание заслуженного животновода страны столетней жительнице аймака Сурэнхорын Цэгмид, известной в народе как «Фронт Цэгмид» (фронтовичка Цэгмид). Она единственная оставшаяся сейчас в живых участница монгольской делегации в СССР, доставившей в ноябре 1942 года военную помощь Красной армии. Об этом сообщает агентство Монцамэ.

Напомним, что долгожительнице указом президента РФ Владимира Путина в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне весной была вручена юбилейная медаль «75 лет Победы в ВОВ».
Монголия долгожитель Великая Отечественная ветераны награждение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске День города отметят в сентябре
В Иркутске День города отметят в сентябре
Общество, 12.08.2020
Также в этот день иркутяне отпразднуют 75-летие Победы и присвоение городу почётного звания
Исторический центр Кяхты преобразится к концу этого года
Исторический центр Кяхты преобразится к концу этого года
Общество, 12.08.2020
В городе изменятся центральный городской парк и главная площадь
В Чите строят детский сад в виде «Лего»
В Чите строят детский сад в виде «Лего»
Общество, 12.08.2020
Из-за отставания работы на объекте будут идти в две смены
В Монголии столетнюю жительницу удостоили звания заслуженного животновода
В Монголии столетнюю жительницу удостоили звания заслуженного животновода
Общество, 12.08.2020
«Фронт Цэгмид» известна тем, что во время Великой Отечественной принимала активное участие в сборе средств для Красной Армии
«Мы в отчаянии»: Два села в Бурятии отрезаны от цивилизации
«Мы в отчаянии»: Два села в Бурятии отрезаны от цивилизации
Общество, 12.08.2020
На одной из подтопленных дорог частично разрушился мост
Улан-удэнец отсудил с фонда капремонта свыше 100 тысяч
Улан-удэнец отсудил с фонда капремонта свыше 100 тысяч
Общество, 12.08.2020
Из-за плохого капремонта затопило квартиру
Осуждённые в Улан-Удэ представят свои скульптуры
Осуждённые в Улан-Удэ представят свои скульптуры
Общество, 12.08.2020
Выставку «Марья Искусница» устроят в колонии
В Бурятии объявили конкурс фанфиков по сказке «Мамонтёнок Фуф»
В Бурятии объявили конкурс фанфиков по сказке «Мамонтёнок Фуф»
Общество, 12.08.2020
Автором сказки является писатель Владимир Митыпов
Бурятский музыкант записал кавер на «Кукушку» на морин-хууре
Бурятский музыкант записал кавер на «Кукушку» на морин-хууре
Общество, 12.08.2020
Знаменитая песня Виктора Цоя зазвучала по-особенному
Сотрудники ГИБДД в Бурятии тестируют подростков
Сотрудники ГИБДД в Бурятии тестируют подростков
Общество, 12.08.2020
В Заиграевском районе сотрудники ГИБДД проводят профилактические беседы с подростками, а также с их родителями
В Иркутске перенесут колонию
В Иркутске перенесут колонию
Общество, 12.08.2020
Соседство с колонией доставляет дискомфорт местным жителям
Туристов из Карелии восхитили в Бурятии чаи
Туристов из Карелии восхитили в Бурятии чаи
Общество, 12.08.2020
Туристы остановились в городе Бабушкин
Улан-удэнцы сдадут бесплатные тесты на ВИЧ у People's Park
Улан-удэнцы сдадут бесплатные тесты на ВИЧ у People's Park
Общество, 12.08.2020
В Бурятию движется «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»
В Бурятии три дня будет лить дождь
В Бурятии три дня будет лить дождь
Общество, 12.08.2020
Максимальная температура составит +29 градусов
Звезда Instagram Сантана Новикова в восторге от «Бурят Карибского моря»
Звезда Instagram Сантана Новикова в восторге от «Бурят Карибского моря»
Общество, 12.08.2020
Известный российский юморист в новой пародии отметил Бурятию

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^