В Улан-Удэ небольшой дождь

В республике местами возможны грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 13 августа по республике переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, днём местами грозы. Утром при прояснении по северным и юго-западным районам туманы. Ветер переменный днём 6-11 м/с. Температура днём +19+24, местами +25+29 градусов.



В Улан-Удэ временами небольшой дождь. Ветер переменный 6-11 м/с. Температура днём +22+24 градуса.



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