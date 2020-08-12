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В Чите строят детский сад в виде «Лего»

В Чите строят детский сад в виде «Лего»
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Из-за отставания работы на объекте будут идти в две смены

В Чите ведётся строительство детского сада на 100 мест по улице Чайковского, 41. За основу образного решения фасадов взята детская игра «Лего». Светлые стены стали фоном для композиций из квадратных и прямоугольных форм, решённых по принципу мокрого фасада с покраской стен в яркие цвета.

По словам губернатора Забайкальского края Александра Осипова, работа по строительству детского сада идёт со значительными осложнениями. Несмотря на то, что контракт был заключен своевременно, при рытье котлована для фундамента было установлено, что грунты оказались в определенных частях насыпные, то есть не соответствующие заложенному решению по фундаменту. Из-за корректировки проектной документации появилось отставание по графику.

В настоящее время ведётся монтаж фундаментных блоков. Для сокращения сроков отставания строительства объекта будет организована работа в две смены с увеличением количества техники и рабочей силы. Объект планируют сдать в декабре.

По проекту детский сад представляет собой двухэтажное здание. На первом этаже будет расположено два блока с помещениями групповых ячеек для детей ясельного возраста, центральный блок с медицинскими кабинетами, помещениями для занятий музыкой и физкультурой, охраны, завхоза, постирочной и пищевым блоком. На втором этаже планируется расположить три группы для дошкольного возраста и административную часть. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Чита строительство детские сады
 
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