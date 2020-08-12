Осуждённые в Улан-Удэ представят свои скульптуры

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Выставку «Марья Искусница» устроят в колонии



В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ началась подготовка к ежегодной выставке «Марья Искусница-2020». Для осуждённых провели мастер-класс по изготовлению статуэток и кукол из ткани.



В колонии постоянно функционируют кружки декоративно-прикладного творчества, «Очумелые ручки», «Акварель» и мастерская кукол.



Экспозиция выставки состоит, как правило, из работ местных художников, мастеров по изготовлению кукол и сувениров из природных и подручных материалов. На этот раз впервые будут представлены работы скульпторов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

