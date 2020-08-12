Выставку «Марья Искусница» устроят в колонии
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ началась подготовка к ежегодной выставке «Марья Искусница-2020». Для осуждённых провели мастер-класс по изготовлению статуэток и кукол из ткани.
В колонии постоянно функционируют кружки декоративно-прикладного творчества, «Очумелые ручки», «Акварель» и мастерская кукол.
Экспозиция выставки состоит, как правило, из работ местных художников, мастеров по изготовлению кукол и сувениров из природных и подручных материалов. На этот раз впервые будут представлены работы скульпторов, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Осуждённые в Улан-Удэ представят свои скульптуры
Общество, Фото:
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