В Бурятии объявили конкурс фанфиков по сказке «Мамонтёнок Фуф»

Автором сказки является писатель Владимир Митыпов



В Бурятии стартовал конкурс фанфиков по мотивам сказки Владимира Митыпова «Мамонтёнок Фуф». Организовала конкурс республиканская детско-юношеская библиотека, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.



Участники могут представить на конкурсную оценку творческую работу, написанную на основе сюжета и/или персонажей сказки Владимира Гомбожаповича «Мамонтёнок Фуф». Работы на конкурс необходимо отправить в срок до 20 сентября.



На творческое состязание принимаются только фанфики, предоставленные организаторам по электронной почте: info@baikalib.ru. Письма принимаются с пометкой: «На конкурс творческих работ «Мамонтёнок Фуф».



Справка:



Фанфик – любительский собственный рассказ по мотивам популярных оригинальных литературных произведений.

