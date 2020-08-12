Автором сказки является писатель Владимир Митыпов
В Бурятии стартовал конкурс фанфиков по мотивам сказки Владимира Митыпова «Мамонтёнок Фуф». Организовала конкурс республиканская детско-юношеская библиотека, сообщили в пресс-службе министерства культуры Бурятии.
Участники могут представить на конкурсную оценку творческую работу, написанную на основе сюжета и/или персонажей сказки Владимира Гомбожаповича «Мамонтёнок Фуф». Работы на конкурс необходимо отправить в срок до 20 сентября.
На творческое состязание принимаются только фанфики, предоставленные организаторам по электронной почте: info@baikalib.ru. Письма принимаются с пометкой: «На конкурс творческих работ «Мамонтёнок Фуф».
Справка:
Фанфик – любительский собственный рассказ по мотивам популярных оригинальных литературных произведений.
В Бурятии объявили конкурс фанфиков по сказке «Мамонтёнок Фуф»
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