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В Забайкалье ветеринары спасли пернатого любимца семьи

В Забайкалье ветеринары спасли пернатого любимца семьи
Общество,  Фото:госветслужба Забайкальского края
Птице провели сложную операцию по ампутации крыла

В Забайкалье в Петровск-Забайкальскую станцию по борьбе с болезнями животных обратилась за лечебной помощью владелица домашнего гуся. Птица оказалась любимцем семьи. Местные ветеринары не отказали землякам в спасении питомца и провели сложную операцию.

- На гуся напала собака, которая изрядно потрепала его. При осмотре были выявлены многочисленные ушибы, открытые раны, множественные переломы плечевой и локтевой кости. Успешно была проведена операция по ампутации крыла, – рассказал начальник станции Мунко Батуев.

По его словам, на сегодняшний день птица чувствует себя хорошо. Она здорова и передана в заботливые руки хозяев. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.
Забайкальский край ветеринарная служба ветеринария домашние животные птицы
 
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