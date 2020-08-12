В Забайкалье ветеринары спасли пернатого любимца семьи

Общество, Фото: госветслужба Забайкальского края

Птице провели сложную операцию по ампутации крыла



В Забайкалье в Петровск-Забайкальскую станцию по борьбе с болезнями животных обратилась за лечебной помощью владелица домашнего гуся. Птица оказалась любимцем семьи. Местные ветеринары не отказали землякам в спасении питомца и провели сложную операцию.



- На гуся напала собака, которая изрядно потрепала его. При осмотре были выявлены многочисленные ушибы, открытые раны, множественные переломы плечевой и локтевой кости. Успешно была проведена операция по ампутации крыла, – рассказал начальник станции Мунко Батуев.



По его словам, на сегодняшний день птица чувствует себя хорошо. Она здорова и передана в заботливые руки хозяев. Об этом сообщает госветслужба Забайкальского края.

