В Иркутской области выбрали лучшие семейные усадьбы

Участники, занявшие поощрительные места:

- семья Ильиной Светланы Александровны из города Иркутска;

- семья Тихонова Игоря Дмитриевича и Плахтий Любови Ивановны из города Иркутска;

- семья Дьячук Елены Петровны и Постолова Ивана Алексеевича из города Усолье-Сибирское;

- семья Каневской Натальи Петровны и Жигайлова Игоря Владимировича из города Ангарска;

- семья Слайковской Людмилы Иннокентьевны из города Усолье-Сибирское.



Номинация «Лучшая городская усадьба»

1 место – семья Тетериной Елены Васильевны и Чиркова Бориса Викторовича из города Усолье-Сибирское;

2 место – семья Михашенко Лины Михайловны и Максима Петровича из города Тулуна;

3 место – семья Баишевых Марины Владимировны и Сергея Валерьевича из города Тулуна.



Участники, занявшие поощрительные места:

- семья Кубата Лины Сергеевны и Андрея Александровича из Слюдянского района;

- семья Умеровых Ирины Алексеевны и Владимира Михайловича из города Черемхово;

- семья Василевских Анны Владимировны и Дениса Борисовича из города Черемхово;

- семья Корунец Елены Сергеевны и Евгения Юрьевича из города Братска;

- семья Юдиных Оксаны Юрьевны и Алексея Владимировича из города Братска;

- семья Чупрыниных Дениса Геннадьевича и Башмаковой Натальи Владимировны из Нижнеилимского района.



Номинация «Лучшая сельская усадьба»

1 место – семья Бабушкиных Андрея Станиславовича и Валентины Петровны проживающих в Осинском районе;

2 место – семья Саловой Жанны Владимировны из Жигаловского района;

3 место – семья Сагдеевых Елены Петровны и Алексея Абдуловича из Эхирит-Булагатского района.



Участники, занявшие поощрительные места:

- семья Гильдебрант Натальи Васильевны и Анатолия Михайловича из Заларинского района;

- семья Харлампьевых Ирины Анатольевны и Николая Александровича из Жигаловского района;

- семья Токарских Ирины Филимоновны и Александра Николаевича из Иркутского района;

- семья Берденниковых Любови Валерьевны и Алексея Ивановича из Черемховского района;

- семья Акимовых Альбины Михайловны и Евгения Викторовича из п. Залари;

- семья Мурашовых Тамары Анатольевны и Сергея Георгиевича из Куйтунского района.



В Иркутской области стали известны победители областного конкурса «Лучшая семейная усадьба». В нём приняли участие 60 многодетных семей со всего региона, воспитывающих пять и более детей. Члены конкурсной комиссии выбирали лауреатов в трёх номинациях: «Лучшая садовая усадьба», «Лучшая городская усадьба» и «Лучшая сельская усадьба».Подворья семей оценивались по следующим критериям:- внешний вид жилого дома и его оформление;- наличие водоёмов, клумб и обустроенной зоны отдыха;- уход за домашними животными;- занятие членов семьи ремёслами;- озеленение придомовой территории.Причём, при равной сумме баллов у участников, именно оценка за озеленение могла стать решающей при выборе победителя, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.- Радует, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, семьи живут полноценной жизнью. По итогам конкурса 9 семей признаны победителями, 17 – заняли поощрительные места. Лауреаты и участники конкурса, занявшие поощрительные места, получили социальные выплаты, – отметила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Татьяна Плетан.По информации минсоцразвития, призёрами конкурса стали:1 место – семья Агейчик Елены Анатольевны и Гнидина Александра Викторовича из города Ангарска;2 место – семья Цхадая Анны Владимировны и Зураби Валерьевича из города Усолье-Сибирское;3 место – семья Кобылинских Ольги Михайловны и Евгения Владимировича из города Братска.