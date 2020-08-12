В Иркутской области выбрали лучшие семейные усадьбы

В Иркутской области стали известны победители областного конкурса «Лучшая семейная усадьба». В нём приняли участие 60 многодетных семей со всего региона, воспитывающих пять и более детей. Члены конкурсной комиссии выбирали лауреатов в трёх номинациях: «Лучшая садовая усадьба», «Лучшая городская усадьба» и «Лучшая сельская усадьба».
Подворья семей оценивались по следующим критериям:
- внешний вид жилого дома и его оформление;
- наличие водоёмов, клумб и обустроенной зоны отдыха;
- уход за домашними животными;
- занятие членов семьи ремёслами;
- озеленение придомовой территории.
Причём, при равной сумме баллов у участников, именно оценка за озеленение могла стать решающей при выборе победителя, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
- Радует, что несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, семьи живут полноценной жизнью. По итогам конкурса 9 семей признаны победителями, 17 – заняли поощрительные места. Лауреаты и участники конкурса, занявшие поощрительные места, получили социальные выплаты, – отметила заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Татьяна Плетан.
По информации минсоцразвития, призёрами конкурса стали:
Номинация «Лучшая садовая усадьба»
1 место – семья Агейчик Елены Анатольевны и Гнидина Александра Викторовича из города Ангарска;
2 место – семья Цхадая Анны Владимировны и Зураби Валерьевича из города Усолье-Сибирское;
3 место – семья Кобылинских Ольги Михайловны и Евгения Владимировича из города Братска.
Участники, занявшие поощрительные места:
- семья Ильиной Светланы Александровны из города Иркутска;
- семья Тихонова Игоря Дмитриевича и Плахтий Любови Ивановны из города Иркутска;
- семья Дьячук Елены Петровны и Постолова Ивана Алексеевича из города Усолье-Сибирское;
- семья Каневской Натальи Петровны и Жигайлова Игоря Владимировича из города Ангарска;
- семья Слайковской Людмилы Иннокентьевны из города Усолье-Сибирское.
Номинация «Лучшая городская усадьба»
1 место – семья Тетериной Елены Васильевны и Чиркова Бориса Викторовича из города Усолье-Сибирское;
2 место – семья Михашенко Лины Михайловны и Максима Петровича из города Тулуна;
3 место – семья Баишевых Марины Владимировны и Сергея Валерьевича из города Тулуна.
- семья Ильиной Светланы Александровны из города Иркутска;
- семья Тихонова Игоря Дмитриевича и Плахтий Любови Ивановны из города Иркутска;
- семья Дьячук Елены Петровны и Постолова Ивана Алексеевича из города Усолье-Сибирское;
- семья Каневской Натальи Петровны и Жигайлова Игоря Владимировича из города Ангарска;
- семья Слайковской Людмилы Иннокентьевны из города Усолье-Сибирское.
Номинация «Лучшая городская усадьба»
1 место – семья Тетериной Елены Васильевны и Чиркова Бориса Викторовича из города Усолье-Сибирское;
2 место – семья Михашенко Лины Михайловны и Максима Петровича из города Тулуна;
3 место – семья Баишевых Марины Владимировны и Сергея Валерьевича из города Тулуна.
Участники, занявшие поощрительные места:
- семья Кубата Лины Сергеевны и Андрея Александровича из Слюдянского района;
- семья Умеровых Ирины Алексеевны и Владимира Михайловича из города Черемхово;
- семья Василевских Анны Владимировны и Дениса Борисовича из города Черемхово;
- семья Корунец Елены Сергеевны и Евгения Юрьевича из города Братска;
- семья Юдиных Оксаны Юрьевны и Алексея Владимировича из города Братска;
- семья Чупрыниных Дениса Геннадьевича и Башмаковой Натальи Владимировны из Нижнеилимского района.
Номинация «Лучшая сельская усадьба»
1 место – семья Бабушкиных Андрея Станиславовича и Валентины Петровны проживающих в Осинском районе;
2 место – семья Саловой Жанны Владимировны из Жигаловского района;
3 место – семья Сагдеевых Елены Петровны и Алексея Абдуловича из Эхирит-Булагатского района.
Участники, занявшие поощрительные места:
- семья Гильдебрант Натальи Васильевны и Анатолия Михайловича из Заларинского района;
- семья Харлампьевых Ирины Анатольевны и Николая Александровича из Жигаловского района;
- семья Токарских Ирины Филимоновны и Александра Николаевича из Иркутского района;
- семья Берденниковых Любови Валерьевны и Алексея Ивановича из Черемховского района;
- семья Акимовых Альбины Михайловны и Евгения Викторовича из п. Залари;
- семья Мурашовых Тамары Анатольевны и Сергея Георгиевича из Куйтунского района.