В Иркутске перенесут колонию

Соседство с колонией доставляет дискомфорт местным жителям



В Иркутске исправительную колонию №6, которая находится в жилом массиве в микрорайоне Синюшина Гора, решили перенести. Об этом сообщает областное правительство.



Соседство с исправительным учреждением доставляет горожанам дискомфорт, они неоднократно обращались в различные органы с просьбой переместить колонию за пределы Иркутска.



- Это важный вопрос для жителей не только Свердловского района, но и всего Иркутска. Мы сделаем все возможное, чтобы перенести колонию из жилого микрорайона. Для этого необходимо подобрать соответствующий участок, согласовать вопрос с руководством Федеральной службы исполнения наказаний, определить обязанности региона в решении данной проблемы. Рабочей группе необходимо разработать подробную дорожную карту, где будет отражен процесс переноса с учётом финансирования, - сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзеов.



Будет подготовлено обращение к руководству ФСИН России.





