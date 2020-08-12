Соседство с колонией доставляет дискомфорт местным жителям
В Иркутске исправительную колонию №6, которая находится в жилом массиве в микрорайоне Синюшина Гора, решили перенести. Об этом сообщает областное правительство.
Соседство с исправительным учреждением доставляет горожанам дискомфорт, они неоднократно обращались в различные органы с просьбой переместить колонию за пределы Иркутска.
- Это важный вопрос для жителей не только Свердловского района, но и всего Иркутска. Мы сделаем все возможное, чтобы перенести колонию из жилого микрорайона. Для этого необходимо подобрать соответствующий участок, согласовать вопрос с руководством Федеральной службы исполнения наказаний, определить обязанности региона в решении данной проблемы. Рабочей группе необходимо разработать подробную дорожную карту, где будет отражен процесс переноса с учётом финансирования, - сказал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзеов.
Будет подготовлено обращение к руководству ФСИН России.
В Иркутске перенесут колонию
Общество, Фото:
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