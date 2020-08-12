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В Иркутской области у 5 выпускников стобалльный «дубль» по ЕГЭ

В Иркутской области у 5 выпускников стобалльный «дубль» по ЕГЭ
Общество, 
Они сдали экзамены на 100 баллов сразу по двум предметам

Итоги экзаменационной кампании подвели в Иркутской области. Единый государственный экзамен сдавали 12,2 тысячи человек. Об этом рассказали в региональном министерстве образования.

Подтвердили освоение общеобразовательной программы более 90% выпускников. Также увеличилось и количество участников ЕГЭ, получивших результаты 81-100 баллов, их около 2500 человек.

- В области 56 стобалльных результатов по русскому языку, литературе, математике, информатике, истории, физике, обществознанию и химии. Пять выпускников Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам, – отметили в министерстве.

В дополнительный этап, который прошел с 3 по 8 августа, ЕГЭ сдавали 25 выпускников. Результаты они смогут узнать не позднее 17 августа по месту регистрации в своей общеобразовательной организации, а также на официальном информационном портале ЕГЭ, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

ЕГЭ образование Иркутская область
 
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