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Улан-удэнцы сдадут бесплатные тесты на ВИЧ у People's Park

Улан-удэнцы сдадут бесплатные тесты на ВИЧ у People's Park
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятию движется «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020»

Бесплатное, анонимное тестирование на ВИЧ пройдёт в 45 регионах России. По стране едет «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

Это ежегодная всероссийская акция минздрава России по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Две команды экспедиции одновременно стартовавшие из Камчатки и Калининграда 26 июня. Они проедут около 200 городов в 45 регионах России.

В Бурятии «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» ожидается с 13 по 17 августа, сообщили в республиканском СПИД-Центре.

13 августа тестирование пройдёт в городе Гусиноозёрск, 14 августа в Закаменске и в Кяхте, 15 августа – в Бабушкине.

15 августа экспедиция также приедет в Улан-Удэ. Пройти анализ все желающие смогут на парковке ТРЦ People's Park с 14 до 18 часов.

Тестирование займёт всего 15 минут. За это время каждый сможет узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики, а также обсудить со специалистом личные риски и что делать, если всё же тест оказался положительным.

Акция пройдёт с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению коронавируса. Консультанты будут использовать средства индивидуальной защиты, а также дезинфицировать все поверхности после каждого тестируемого. Кроме того, будет организовано регулярное измерение температуры людей.

Как сообщал «Байкал-Daily», два года иркутянин просто ради любопытства сделал экспресс-тест на ВИЧ. Результат оказался положительным, несмотря на то, что 35-летний мужчина девственник и никогда не употреблял наркотики.



ВИЧ акция
 
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