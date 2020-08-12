«Маршруты Великой Северной экспедиции» пройдут через Иркутскую область

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В международный проект включат центр имени святителя Иннокентия в Качугском районе



Культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия (Вениаминова) войдёт в международный проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции». Такое соглашение было достигнуто во время совещания по вопросам развития туризма в Качугском районе Иркутской области.



«Маршрутами Великой Северной экспедиции» — это культурно-исторический и туристический проект по пути следования северных экспедиции XVIII века, которые проходили под руководством Витуса Беринга и Алексея Чирикова. Тогда были освоены значительные территории Сибири, Дальнего Востока, Аляска, восточное побережье Америки. Идея проекта состоит в том, чтобы повторить путь первооткрывателей, раскрыть исторический и туристический потенциал территорий. Это самый протяжённый туристический маршрут страны, он связывает 41 регион и 14 стран мира, сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области.



В Иркутской области в проект «Маршрутами Великой Северной экспедиции» включён Усть-Илимск и старинное село Невон. Через них шло освоение Иркутской области. Прорабатывается включение в проект городов Железногорск-Илимский и Братск, а также посёлка Качуг, сёл Анга и Верхоленск.



- Качугский район был важной точкой для северных экспедиций. Именно оттуда на кораблях по реке Лене путешественники попадали в Северный Ледовитый океан. Участник одной такой экспедиции Миллер открыл знаменитый памятник археологии – Шишкинские писаницы. Мы предлагаем также включить его в туристический проект, – заявила руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.



Участники совещания обсудили перспективы развития международного проекта, туристско-рекреационные возможности Качугского района, приняли решение о создании туристско-информационного центра на базе межпоселенческой библиотеки Качугского района. Объектом маршрута станет культурно-просветительский центр имени Святителя Иннокентия (Вениаминова) в селе Анга Качугского района. Ежегодно его посещают более 20 тысяч туристов и паломников.



- Для туристов, которые решат отправиться маршрутами великих северных экспедиций, необходимо разработать аудиогид. Информацию для него соберут специалисты библиотеки имени Молчанова-Сибирского. Это учреждение обладает большим объёмом данных. Также к работе будет привлечён Иркутской областной краеведческий музей, – отметила заместитель министра культуры и архивов региона Олеся Полунина.



- «Маршрутами Великой Северной экспедиции» – это международный проект в сфере культуры, образования, науки и туризма. Я потрясён условиями, которые созданы для туристов Качугском районе и уверен в успехе нашего проекта, – подчеркнул автор международного проекта Ильдар Маматов.

