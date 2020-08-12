Звезда Instagram Сантана Новикова в восторге от «Бурят Карибского моря»

- Я довольно часто хожу в кинематограф, но довольно часто недовольна. Редко, когда встретишь, что-то такое стоящее, такое как, ну, например, «Буряты Карибского моря», «Проплывая над гнедом кукушки» с Николсаном Стетхамом. Вообще, мой любимый оператор - это Тарантино. Тут бессомненно. Его ленту «Однажды в Голливуде» я буквально затёрла просто до дыр, поэтому пока что ещё не посмотрела. Ну, а когда на экране появляются такие метры, как Леонадро Де Ниро, Этони Хопкинс, то не остаться не равнодушной ничего невозможно, - говорится в видео.





Популярный вайнер Стас Круглицкий, известный под псевдонимом stasprostoklass, пошутил про «Бурятов Карибского моря». На страницу Стаса в Instagram подписано почти миллион пользователей.Он прославился тем, что создал кухонного философа Сантану Новикову и транслирует её мысли вслух. Сантана – это девушка с небогатым интеллектом. Молодой человек облачается в парик и говорит специфичным голосом с характерными жестами и мимикой.Накануне он опубликовал очередной юмористический ролик, в котором изобразил «киноманку». Видео он назвал «Чокасаемо кинематографа». Сантана рассказывает про свои любимые фильмы, но перепутав названия, имена актёров и многое другое.Пользователи Сети оценили шутку. За сутки ролик просмотрели около 700 тысяч раз. Подписчики разобрали на цитаты фразочки из монолога и высказались поводу вайна: «Гениальная белиберда», «Это я пытаюсь умничать перед мужем», «Мне вот Брэд Круз нравится», «Это не Хопкинс. Класс!».Также в комментариях отметились жители Бурятии, передавшие привет юмористу.