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В Улан-Удэ и Чите появятся круглогодичные ярмарки

В Улан-Удэ и Чите появятся круглогодичные ярмарки
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Также они откроются ещё в 13 дальневосточных городах

Во всех дальневосточных регионах планируется сформировать сеть круглогодичных ярмарочных комплексов, ориентированных на культурно-досуговый формат работы. Инвестиции в проект составят не менее 4,5 млрд рублей.

Как отметил генеральный директор АНО АПИ Леонид Петухов, между агентством и ООО «Русские ярмарки» в лице президента компании Акифа Гилалова, было подписано соглашение о сотрудничестве по реализации проекта в ДФО. Ярмарочные комплексы появятся в 15 дальневосточных городах: Благовещенске, Биробиджане, Чите, Петропавловске-Камчатском, Магадане, Владивостоке, Артёме, Находке, Уссурийске, Улан-Удэ, Якутске, Южно-Сахалинске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Анадыре. Проект представляет собой создание межрегиональной сети универсальных постоянно действующих ярмарок под единым брендом «Русские ярмарки», имеющей в своем составе современные оформленные в едином стиле торговые места, многофункциональные площадки для проведения спортивных, культурных, образовательных и деловых мероприятий.

Ярмарочные комплексы предполагают организацию удобных торговых мест. На площадках можно будет проводить тематические и событийные мероприятия. Визуально ярмарочные комплексы будут напоминать древнерусскую крепость. Ярмарки отличает яркий дизайн в русском стиле, а также в национальных стилях регионов страны. В центре будет располагаться «главная площадь», по периметру которой будут находиться торговые площади и развлекательная инфраструктура (аттракционы, зоны отдыха, сцена, ресторанные дворики, каток и детская площадка). Территория ярмарочного комплекса разбита на кварталы («тематические деревни») для визуального разнообразия и упрощения навигации посетителей. Каждый квартал имеет различное стилевое оформление. Оформление торговых площадей будет выполнено в формате терема – стилизованного торгового павильона для предпринимателя. Такие павильоны будут утеплёнными, что позволит вести торговую деятельность круглогодично.

Ярмарки обеспечат поддержку малому и среднему бизнесу, местным производителям, предоставив им доступный и популярный канал сбыта продукции, дадут дополнительный стимул развитию народных промыслов, позволят выйти на рынок небольшим производителям и крестьянско-фермерским хозяйствам, которые по объективным причинам не могут вывести свою продукцию на прилавки торговых сетей.

В торговых сетях будет выставляться местная продукция и уникальные товары других регионов (15-20% мест предусмотрено для межрегиональной торговли). В составе ярмарочного комплекса предусмотрены объекты для размещения российских ресторанов быстрого питания и представителей индустрии развлечений.

Комплексное онлайн сопровождение бизнес-процессов каждого предпринимателя, работающего на площадках Русских ярмарок, обеспечит IT-платформа «Русские ярмарки». Взаимодействие предпринимателей на базе IT-платформы будет способствовать повышению уровня легализации доходов от ярмарочной торговли на территории РФ.

Как сообщает пресс-служба агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, проект реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина. В течение нескольких лет планируется открытие ярмарок более чем в 170 городах по всей России с населением более 100 тысяч человек.

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