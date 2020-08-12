Подразделения радиоэлектронной борьбы ВВО проходят тренировки по противодействию беспилотникам
В Восточном военном округе стартовали специальные учения со специалистами радиоэлектронной борьбы. Военнослужащим предстоит принять участие в комплексе тренировок по противодействию различным типам беспилотных летательных аппаратов условного противника.
Подразделения радиоэлектронной борьбы ВВО, дислоцированные в Бурятии, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Приморье и Сахалине, на штатной технике совершают марши в заданные районы, где им предстоит развернуть современные комплексы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Леер», «Борисоглебск-2». Также личный состав соединения отрабатывает задачи по мониторингу воздушной обстановки и укрытию от авиации условного противника различными видами маскировки, развертыванию постов радиационной, химической и биологической защиты.
В ходе учения расчёты РЭБ выполнят блокирование радиоканалов управления разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, планируется отработать подавление каналов передачи данных кустарных дронов условных террористов. В качестве мишеней будут использованы промышленные беспилотники.
В мероприятиях принимает участие более 1000 военнослужащих и задействовано около 200 единиц специальной техники РЭБ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии и Забайкалье начались спецучения войск РЭБ
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Среди победителей семьи из Ангарска, Усолья-Сибирского и Осинского района
Подразделения радиоэлектронной борьбы ВВО проходят тренировки по противодействию беспилотникам
Турнир по уличному баскетболу состоится на центральной площади Читы
Большую часть призовых мест заняли жители Улан-Удэ
Они сдали экзамены на 100 баллов сразу по двум предметам
Сергей Куленко уже девять лет стоит на страже лесных богатств Бурятии
Бенедикт Дыбовский – известный учёный-биолог, который в своё время развеял миф о бедности животного мира Байкала
Птице провели сложную операцию по ампутации крыла
В международный проект включат центр имени святителя Иннокентия в Качугском районе
Двойняшек назвали Кириллом и Русланом
Также они откроются ещё в 13 дальневосточных городах
За неделю по республике было выявлено 10 случаев рака шейки матки на ранней стадии, которые хорошо поддаются лечению
Также в этот день иркутяне отпразднуют 75-летие Победы и присвоение городу почётного звания
В городе изменятся центральный городской парк и главная площадь
Из-за отставания работы на объекте будут идти в две смены