В Бурятии и Забайкалье начались спецучения войск РЭБ

Подразделения радиоэлектронной борьбы ВВО проходят тренировки по противодействию беспилотникам



В Восточном военном округе стартовали специальные учения со специалистами радиоэлектронной борьбы. Военнослужащим предстоит принять участие в комплексе тренировок по противодействию различным типам беспилотных летательных аппаратов условного противника.



Подразделения радиоэлектронной борьбы ВВО, дислоцированные в Бурятии, Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Приморье и Сахалине, на штатной технике совершают марши в заданные районы, где им предстоит развернуть современные комплексы «Красуха», «Мурманск», «Москва», «Леер», «Борисоглебск-2». Также личный состав соединения отрабатывает задачи по мониторингу воздушной обстановки и укрытию от авиации условного противника различными видами маскировки, развертыванию постов радиационной, химической и биологической защиты.



В ходе учения расчёты РЭБ выполнят блокирование радиоканалов управления разведывательных и боевых беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, планируется отработать подавление каналов передачи данных кустарных дронов условных террористов. В качестве мишеней будут использованы промышленные беспилотники.



В мероприятиях принимает участие более 1000 военнослужащих и задействовано около 200 единиц специальной техники РЭБ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

