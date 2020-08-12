В Бурятии назвали победителей конкурса экосумок

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Большую часть призовых мест заняли жители Улан-Удэ



В Тункинском национальном парке Бурятии завершён конкурс «Экосумка – 2020». Мероприятие проводилось с целью привлечь внимания жителей республики к проблеме загрязнения окружающей среды полиэтиленовыми пакетами, сообщает пресс-служба нацпарка.



На суд жюри было представлено 58 работ от мастериц и рукодельниц Тункинского района, городов Улан-Удэ и Москва. Авторы создавали экосумки из брюк, рубашек, свитеров, футболок, платьев, юбок, зонтов, мусорных пакетов и кассетных лент. Джинсовые, вязаные, бумажные и холщовые сумки, декорированные пуговицами и лентами, раскрашенные красками, доказали, что нет предела творческому подходу, умению и фантазии.



Жюри во время подведения итогов конкурса приняло решение учредить дополнительные номинации. По результатам были определены победители в 6 номинациях.



Номинация «Джинсовая сумка»

1 место – Старова Н.А., г. Улан-Удэ

2 место – Колесник Р.В., г. Москва

2 место - Барабанщикова Е.В., г. Улан-Удэ

3 место – Жихарева С.Н., г. Улан-Удэ

3 место - Романчук Г.В., г. Улан-Удэ



Номинация «Вязаная сумка»

1 место – Тимкина Я.Б., г. Улан-Удэ

2 место – Недорезова В.И., г. Улан-Удэ

3 место – Ендонова С.Б., с. Харбяты



Номинация «Полиэтиленовая сумка»

1 место – Пухова Л.И., г. Улан-Удэ

2 место – Алейникова О.С., г. Улан-Удэ

3 место – Байбородина К.В., с. Кырен



Номинация «Сумка из вторсырья»

1 место – Сандакова С. А., с. Кырен

2 место – Краснопеева М.Н., г. Улан-Удэ

2 место – Цыремпилова М.Б., г. Улан-Удэ

3 место – Спиридонова И.А., г. Улан-Удэ

3 место – Шелкунова И.В., г. Улан-Удэ



Номинация «Экосумка из натуральных тканей»

1 место – Шаргер Л.А., г. Улан-Удэ

2 место – Цыреновы Алина и Лидия, г. Улан-Удэ

3 место – коллектив педагогов ГБУ ДО «Ресурсный экологи-биологический центр», г. Улан-Удэ

3 место – Югова С.И., Сысюк С.П., г. Улан-Удэ



Номинация «Toy and umbrella»

1 место – Шарнаева Д-Ж.С., с .Харбяты

2 место – Евстигнеева С.А., г. Улан-Удэ

3 место – Кузьминова Н.В., г. Улан-Удэ

