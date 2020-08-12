Видеоролики от участников принимаются до 18 августа
10 августа в Улан-Удэ стартовал городской молодёжный онлайн-фестиваль «Молодость. Здоровье. Красота», посвящённый всемирному дню здоровья. Целями фестиваля станут пропаганда здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения, вовлечение молодёжи в общественно-полезную и культурно-досуговую деятельность.
В рамках фестиваля участники должны будут подготовить видеоролики по номинациям: «Я донор», «Мир без табачного дыма», «Мы за ЗОЖ», «Двигательная активность», «Мы за здоровое питание», «Мы за чистоту Байкала», «Дружба народов Бурятии», «Улан-Удэ – город возможностей», «Моя профессия в будущем», «Молодёжь против ВИЧ/СПИД», «Мой личностный рост», «Мы против мусора», «Наш выбор – здоровье», «Мир без наркотиков», «Мы за чистую воду».
Заявки принимаются до 18 августа по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Павлова 1, каб. 28 и каб. 4, эл.почта: udm@ulan-ude-eg.ru. Дата проведения фестиваля: 21 августа 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
Возрастное ограничение 16+
В Улан-Удэ стартовал молодёжный онлайн-фестиваль
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